Vuk Ajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Ajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Ajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vuk Ajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vuk Ajkovic 10 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vuk Ajkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuk Ajkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vuk Ajkovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vuk Ajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vuk Ajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ağustos 2020 yılında FK Bratstvo
1 Ocak 2021 yılında Zeta Golubovac
29 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
6 Ağustos 2021 yılında FK Ilarion
9 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Vuk Ajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vuk Ajkovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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