Vuk Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Bogdanovic 3 Nisan 2002 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вук Богдановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Bogdanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Vuk Bogdanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vuk Bogdanovic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vuk Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Bogdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Bogdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Vozdovac U17

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac U19

1 Temmuz 2021 yılında Spartak

7 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

16 Ocak 2023 yılında Vojvodina

Vuk Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Bogdanovic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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