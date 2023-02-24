Vuk Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Bubanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vuk Bubanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vuk Bubanja {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Вук Бубања şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vuk Bubanja Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Vuk Bubanja'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vuk Bubanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vuk Bubanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vuk Bubanja şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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