Vuk Guduric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Guduric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Guduric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Guduric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Guduric 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Guduric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuk Guduric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Bajina Basta futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Bajina Basta takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vuk Guduric'nin FK Sloga Bajina Basta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuk Guduric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Guduric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vuk Guduric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Guduric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

14 Ocak 2020 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

12 Ağu 2021 yılında Budućnost

31 Aralık 2021 yılında Mladost

31 Aralık 2021 yılında Mladost

24 Ağu 2022 yılında Sloga Kraljevo

31 Aralık 2022 yılında Mladost

7 Şubat 2023 yılında Bajina Basta

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Vuk Guduric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Guduric şuan FK Sloga Bajina Basta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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