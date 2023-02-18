Vuk Guduric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Guduric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vuk Guduric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vuk Guduric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vuk Guduric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Guduric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Guduric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Guduric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Guduric 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Guduric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuk Guduric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Bajina Basta futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Bajina Basta takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vuk Guduric'nin FK Sloga Bajina Basta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuk Guduricboyu ve yaşı kaç

Vuk Guduric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Guduric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Vuk Guduric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Guduric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

14 Ocak 2020 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

12 Ağu 2021 yılında Budućnost

31 Aralık 2021 yılında Mladost

31 Aralık 2021 yılında Mladost

24 Ağu 2022 yılında Sloga Kraljevo

31 Aralık 2022 yılında Mladost

7 Şubat 2023 yılında Bajina Basta

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Vuk Guduric kimdir

Vuk Guduric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Guduric şuan FK Sloga Bajina Basta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vuk Guduric nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Mohamed Bahadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bahadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bahadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bahadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milorad Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milorad Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İmad Serbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Serbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İmad Serbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Serbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!