Vuk Latinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Latinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Latinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Latinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Latinovich 14 Eylül 1997 tarihinde Brookfield, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Vukashin Latinovich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Latinovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vuk Latinovich'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vuk Latinovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vuklatinovich/

Vuk Latinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Latinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Latinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Latinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Milwaukee P.

21 Ocak 2021 yılında New York City

26 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Vuk Latinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Latinovich şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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