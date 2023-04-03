Vuk Mijatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Mijatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vuk Mijatovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vuk Mijatovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.