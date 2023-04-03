Vuk Mijatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Mijatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Mijatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vuk Mijatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vuk Mijatovic 27 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vuk Mijatovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vuk Mijatovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vuk Mijatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vuk Mijatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vuk Mijatovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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