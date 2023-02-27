Vuk Oskar Dimitrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Oskar Dimitrijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Oskar Dimitrijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Oskar Dimitrijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Oskar Dimitrijevic 28 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Oskar Dimitrijevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Vuk Oskar Dimitrijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 3 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Vuk Oskar Dimitrijevic'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuk Oskar Dimitrijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Oskar Dimitrijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Oskar Dimitrijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Oskar Dimitrijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2017 yılında Leiknir

3 Haziran 2020 yılında Hafnarfjördur

4 Haziran 2020 yılında Leiknir

16 Ekim 2020 yılında Hafnarfjördur

Vuk Oskar Dimitrijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Oskar Dimitrijevic şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Vuk Oskar Dimitrijevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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