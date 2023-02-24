Vuk Strikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Strikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Strikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Strikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Strikovic 10 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Strikovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vuk Strikovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vuk Strikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Strikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Strikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Strikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

23 Şubat 2022 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2022 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Vuk Strikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Strikovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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