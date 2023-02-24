Vuk Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Tesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Tesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Tesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Tesic 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vuk Tešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Tesic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuk Tesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vuk Tesic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuk Tesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Tesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Tesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Tesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Vuk Tesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Tesic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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