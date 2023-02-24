Vuk Tripunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Tripunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vuk Tripunovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vuk Tripunovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.