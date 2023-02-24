Vuk Tripunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Tripunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Tripunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vuk Tripunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vuk Tripunovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vuk Tripunovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Vuk Tripunovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vuk Tripunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vuk Tripunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vuk Tripunovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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