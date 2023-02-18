Vuk Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Vukadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Vukadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Vukadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Vukadinovic 27 Temmuz 2002 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Vukadinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuk Vukadinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 8 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Vuk Vukadinovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vuk Vukadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Vukadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuk Vukadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Vukadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Radnik

11 Ağu 2019 yılında Moravac

30 Haziran 2020 yılında Radnik

14 Ağu 2020 yılında FK Morava

30 Haziran 2021 yılında Radnik

15 Eylül 2022 yılında Car Konstantin

31 Aralık 2022 yılında Radnik

Vuk Vukadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Vukadinovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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