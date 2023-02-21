Vukadin Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukadin Vukadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vukadin Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vukadin Vukadinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vukadin Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukadin Vukadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vukadin Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukadin Vukadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukadin Vukadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukadin Vukadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukadin Vukadinovic 14 Aralık 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вукадин Вукадиновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukadin Vukadinovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S & E Management yapmaktadır. Vukadin Vukadinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vukadin Vukadinovic'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vukadin Vukadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukadin Vukadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vukadin Vukadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukadin Vukadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Padinska Skela

30 Haziran 2009 yılında FK Hajduk

1 Temmuz 2010 yılında Sezimovo Usti

1 Ocak 2012 yılında FK Jablonec

1 Şubat 2014 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2014 yılında FK Jablonec

23 Temmuz 2014 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2015 yılında FK Jablonec

8 Eylül 2015 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2015 yılında Jablonec

1 Ocak 2016 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag

31 Ağustos 2017 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

31 Ocak 2019 yılında Boluspor

10 Nisan 2019 yılında Sparta Praha B

2 Ağustos 2019 yılında Karvina

16 Eylül 2020 yılında Teplice

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

21 Ocak 2022 yılında Fastav Zlin

Vukadin Vukadinovic kimdir

Vukadin Vukadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukadin Vukadinovic şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Hajduk Belgrad

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Vukadin Vukadinovic nereli

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