Vukasin Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Bogdanovic 4 Ekim 2002 tarihinde Prokuplje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вукашин Богдановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Bogdanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mirko Vavan yapmaktadır. Vukasin Bogdanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vukasin Bogdanovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Bogdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vukasin Bogdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina U19

11 Ocak 2021 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

30 Temmuz 2021 yılında Backa

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2022 yılında Radnik

Vukasin Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Bogdanovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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