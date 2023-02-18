Vukasin Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Djurdjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Djurdjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Djurdjevic 24 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Djurdjevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Vukasin Djurdjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vukasin Djurdjevic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vukasin Djurdjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Djurdjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vukasin Djurdjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Djurdjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

10 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Vukasin Djurdjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Djurdjevic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vukasin Djurdjevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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