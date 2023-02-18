Vukasin Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Krstic 13 Nisan 2003 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вукашин Крстић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Krstic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vukasin Krstic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vukasin Krstic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Krstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vukasin Krstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U17

14 Ocak 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC

Vukasin Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Krstic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vukasin Krstic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad , Red Star Belgrade

Sırbistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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