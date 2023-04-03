Vukasin Lojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Lojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vukasin Lojovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vukasin Lojovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.