Vukasin Lojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Lojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Lojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vukasin Lojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vukasin Lojovic 13 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vukasin Lojovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vukasin Lojovic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vukasin Lojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vukasin Lojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vukasin Lojovic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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