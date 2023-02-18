Vukasin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Pavlovic 14 Temmuz 2003 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Pavlovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vukasin Pavlovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vukasin Pavlovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vukasin Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2020 yılında Radn. Nis U19

5 Şubat 2021 yılında Jedinstvo U19

1 Ocak 2022 yılında Jedinstvo Ub

Vukasin Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Pavlovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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