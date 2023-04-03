Vukasin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vukasin Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vukasin Pavlovic 21 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vukasin Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vukasin Pavlovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vukasin Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vukasin Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2021 yılında Teleoptik U17
16 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Vukasin Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vukasin Pavlovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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