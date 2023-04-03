Vukasin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vukasin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vukasin Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.