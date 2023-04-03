Vukasin Vukojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Vukojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vukasin Vukojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vukasin Vukojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Vukasin Vukojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Vukojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Vukojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Vukojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Vukojevic 15 Temmuz 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Vukojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vukasin Vukojevic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Vukojevicboyu ve yaşı kaç

Vukasin Vukojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Vukojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Macva U19

Vukasin Vukojevic kimdir

Vukasin Vukojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Vukojevic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vukasin Vukojevic nereli

FK Macva Sabac U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

FK Macva Sabac U19 takımının kadro genişliği 21 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-default.jpg Mirko Savic
Kaleci
-default.jpg Milos Ivancevic
Kaleci
-default.jpg Darko Antonic Jovanovic
Kaleci
-default.jpg Aleksa Stojcevic
Kaleci
-default.jpg Djordje Purešić
Defans
-default.jpg Veljko Prsic
Defans
-default.jpg Matej Trivunovic
Stoper
-default.jpg Luka Djokic
Stoper
-default.jpg Mihailo Lukic
Stoper
4default.jpg Vukasin Vukojevic
Stoper
-default.jpg Lazar Knezevic
Sağ Bek
-default.jpg Marko Djuričić
Orta saha
24default.jpg Mladen Radivojevic
Orta saha
-default.jpg Mladen Jovanovic
Önlibero
15default.jpg Nemanja Pavic
Merkez orta saha		10 Bin €
22default.jpg Mihajlo Makivic
Merkez orta saha
-default.jpg Djordje Djordjic
On Numara
-default.jpg Marko Zarkovic
Forvet
-default.jpg Andrej Opacic
Sol Kanat		10 Bin €
-default.jpg Milos Neskovic
Santrafor		25 Bin €
15default.jpg Matija Maksimovic
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

FK Macva Sabac U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

FK Macva Sabac U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.5'dir.

FK Macva Sabac U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

FK Macva Sabac U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 4.8 oran ile toplam 1 şeklindedir.

FK Macva Sabac U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

Stadion FK Mačva veštačka trava kaç kişilik?

Resmi stadı Stadion FK Mačva veštačka trava olan FK Macva Sabac U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Son Haberler
AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!
AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!
Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor
Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor
Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!
Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!
Kılıçdaroğlu, 2019’da Batman’da verdiği cami sözünü yerine getirmeyince, cemaat umudunu keserek ilk balyozu vurdu!
Kılıçdaroğlu, 2019’da Batman’da verdiği cami sözünü yerine getirmeyince, cemaat umudunu keserek ilk balyozu vurdu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Çok Okunanlar
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fevvaz isminin anlamı nedir, Fevvaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Fevvaz isminin anlamı nedir, Fevvaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rolkay isminin anlamı nedir, Rolkay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rolkay isminin anlamı nedir, Rolkay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülboy isminin anlamı nedir, Gülboy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülboy isminin anlamı nedir, Gülboy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Yorumlananlar