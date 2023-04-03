Vukasin Vukojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Vukojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Vukojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vukasin Vukojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vukasin Vukojevic 15 Temmuz 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vukasin Vukojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vukasin Vukojevic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vukasin Vukojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vukasin Vukojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında Macva U19
Vukasin Vukojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vukasin Vukojevic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
FK Macva Sabac U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
FK Macva Sabac U19 takımının kadro genişliği 21 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Mirko Savic
Kaleci
|-
| Milos Ivancevic
Kaleci
|-
| Darko Antonic Jovanovic
Kaleci
|-
| Aleksa Stojcevic
Kaleci
|-
| Djordje Purešić
Defans
|-
| Veljko Prsic
Defans
|-
| Matej Trivunovic
Stoper
|-
| Luka Djokic
Stoper
|-
| Mihailo Lukic
Stoper
|4
| Vukasin Vukojevic
Stoper
|-
| Lazar Knezevic
Sağ Bek
|-
| Marko Djuričić
Orta saha
|24
| Mladen Radivojevic
Orta saha
|-
| Mladen Jovanovic
Önlibero
|15
| Nemanja Pavic
Merkez orta saha
|10 Bin €
|22
| Mihajlo Makivic
Merkez orta saha
|-
| Djordje Djordjic
On Numara
|-
| Marko Zarkovic
Forvet
|-
| Andrej Opacic
Sol Kanat
|10 Bin €
|-
| Milos Neskovic
Santrafor
|25 Bin €
|15
| Matija Maksimovic
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
FK Macva Sabac U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
FK Macva Sabac U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.5'dir.
FK Macva Sabac U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
FK Macva Sabac U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 4.8 oran ile toplam 1 şeklindedir.
FK Macva Sabac U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Stadion FK Mačva veštačka trava kaç kişilik?
Resmi stadı Stadion FK Mačva veštačka trava olan FK Macva Sabac U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.