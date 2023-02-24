Vule Vujacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vule Vujacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vule Vujacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vule Vujacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vule Vujacic 20 Mart 1988 tarihinde şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Вуле Вујачић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vule Vujacic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNLIMITED SOCCER yapmaktadır. Vule Vujacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vule Vujacic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vule Vujacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vule Vujacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vule Vujacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vule Vujacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2014 yılında Mornar Bar

16 Temmuz 2014 yılında Mogren

21 Şubat 2015 yılında Rudar Pljevlja

12 Temmuz 2015 yılında Mornar Bar

16 Ocak 2016 yılında B. Podgorica

13 Temmuz 2016 yılında FK Decic Tuzi

5 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

22 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2018 yılında FK Decic Tuzi

3 Temmuz 2018 yılında Kom Podgorica

12 Şubat 2019 yılında FK Decic Tuzi

31 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

28 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Zeta Golubovac

Vule Vujacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vule Vujacic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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