Vullnet Basha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vullnet Basha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vullnet Basha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vullnet Basha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vullnet Basha 11 Temmuz 1990 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vullnet Basha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Vullnet Basha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vullnet Basha'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vullnet Basha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vullnet Basha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.15 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vullnet Basha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vullnet Basha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lausanne-Sport

6 Temmuz 2009 yılında Grasshoppers

31 Ağustos 2010 yılında Lausanne-Sport

31 Aralık 2010 yılında Grasshoppers

11 Ağustos 2011 yılında Neuchâtel Xamax

20 Ocak 2012 yılında FC Sion

8 Ağustos 2014 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2015 yılında FC Sion

23 Temmuz 2015 yılında Ponferradina

15 Temmuz 2016 yılında UCAM Murcia

10 Ağustos 2017 yılında Wisla Krakow

5 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Vullnet Basha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vullnet Basha şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vullnet Basha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC La Sallaz, Lausanne-Sports, FC Espagnol LS

Arnavutluk takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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