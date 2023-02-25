Vuqar Hasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuqar Hasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuqar Hasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuqar Hasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuqar Hasanov 5 Aralık 1997 tarihinde Lankaran şehrinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüqar Razi oğlu Həsənov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuqar Hasanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vuqar Hasanov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuqar Hasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuqar Hasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuqar Hasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuqar Hasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Neft. Baku U19

1 Temmuz 2019 yılında Neftchi 2 Baku

28 Temmuz 2021 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Vuqar Hasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuqar Hasanov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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