Vuqar Mustafayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuqar Mustafayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuqar Mustafayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuqar Mustafayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuqar Mustafayev 5 Ağustos 1994 tarihinde Zagatala şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüqar Gündüz oğlu Mustafayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuqar Mustafayev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vuqar Mustafayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vuqar Mustafayev'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vuqar Mustafayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuqar Mustafayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuqar Mustafayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuqar Mustafayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Karabağ

13 Ocak 2016 yılında Zira FK

30 Haziran 2016 yılında Karabağ

1 Temmuz 2016 yılında Zira FK

30 Haziran 2017 yılında Karabağ

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

Vuqar Mustafayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuqar Mustafayev şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Vuqar Mustafayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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