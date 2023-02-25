Vurgun Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vurgun Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vurgun Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vurgun Huseynov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vurgun Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vurgun Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vurgun Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vurgun Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vurgun Huseynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vurgun Huseynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vurgun Huseynov 25 Nisan 1988 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vurğun Tofiq oğlu Hüseynov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vurgun Huseynov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vurgun Huseynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Vurgun Huseynov'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vurgun Huseynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vurgun Huseynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vurgun Huseynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vurgun Huseynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2008 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2010 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2011 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2013 yılında Sumqayıt

Vurgun Huseynov kimdir

Vurgun Huseynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vurgun Huseynov şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Turan Tovuz (bis 2005)

Vurgun Huseynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vurgun Huseynov nereli

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