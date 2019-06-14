Vurulan tankerin sahibi: Gemi havadan vuruldu

Dün, Umman Körfezi'nde 2 petrol tankeri saldırıya uğramıştı. Mürettebatı ise İran donanması kurtarmıştı.

Vurulan tankerlerden birinin sahibi olan Kokuka Sangyo firmasının başkanı Yutaka Katada basın toplantısı düzenledi. Katada toplantıda 'Mürettebatımız geminin uçan bir nesne tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Gemiye doğru uçan ve gövdeyi delip geçen bir şey gördüklerini söylediler'' açıklamasında bulundu.

Katada, gemide oluşan hasarın bir deniz mayını ya da torpidodan kaynaklanmasının muhtemel olmadığını söyledi. Katada, hasar gören petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir limana götürüldüğünü açıkladı. Tankerin taşıdığı metanolün, farklı bir gemiyle varış noktasına ulaştırılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıların ardında İran’ın olduğunu iddia etti.