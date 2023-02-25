Vusal Asgarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal Asgarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vusal Asgarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vusal Asgarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vusal Asgarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal Asgarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vusal Asgarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal Asgarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusal Asgarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusal Asgarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusal Asgarov 23 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüsal Hikmət oğlu Əsgərov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusal Asgarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Vusal Asgarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vusal Asgarov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vusal Asgarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/asgarov20/

Vusal Asgarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusal Asgarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vusal Asgarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusal Asgarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2021 yılında Neftçi Baku

Vusal Asgarov kimdir

Vusal Asgarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusal Asgarov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neftchi Baku

Vusal Asgarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Vusal Asgarov nereli

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