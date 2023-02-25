Vusal İsgandarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal İsgandarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vusal İsgandarli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vusal İsgandarli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vusal İsgandarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal İsgandarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vusal İsgandarli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal İsgandarli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusal İsgandarli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusal İsgandarli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusal İsgandarli 3 Kasım 1995 tarihinde Fuzuli şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüsal Mahmud oğlu İsgəndərli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusal İsgandarli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Vusal İsgandarli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vusal İsgandarli'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vusal İsgandarli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vusal_isgenderli17/

Vusal İsgandarli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusal İsgandarli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vusal İsgandarli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusal İsgandarli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ravan Baku

1 Ocak 2014 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Zira FK

2 Ocak 2019 yılında Keshla

26 Temmuz 2021 yılında A. Keçiörengücü

28 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt

Vusal İsgandarli kimdir

Vusal İsgandarli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusal İsgandarli şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vusal İsgandarli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Vusal İsgandarli nereli

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