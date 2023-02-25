Vusal Masimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal Masimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusal Masimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusal Masimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusal Masimov 3 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüsal Məsimov şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusal Masimov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vusal Masimov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vusal Masimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusal Masimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vusal Masimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusal Masimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala 2

1 Ocak 2020 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2020 yılında FK Qabala 2

1 Eylül 2020 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2021 yılında FK Qabala 2

26 Ağustos 2021 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2022 yılında FK Qabala 2

21 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Vusal Masimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusal Masimov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Vusal Masimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.