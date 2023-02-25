Vusal Qanbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusal Qanbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusal Qanbarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusal Qanbarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusal Qanbarov 25 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Vüsal Vüqar oğlu Qənbərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusal Qanbarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vusal Qanbarov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vusal Qanbarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusal Qanbarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vusal Qanbarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusal Qanbarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Shamakhi 2

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Vusal Qanbarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusal Qanbarov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Vusal Qanbarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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