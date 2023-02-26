Vusi Sibiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusi Sibiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusi Sibiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusi Sibiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusi Sibiya 14 Haziran 1994 tarihinde Soshanguve, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Vusi Tshepo Sibiya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusi Sibiya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vusi Sibiya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vusi Sibiya'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vusi Sibiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusi Sibiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vusi Sibiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusi Sibiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2018 yılında Baroka FC

6 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Vusi Sibiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusi Sibiya şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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