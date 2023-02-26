Vusimuzi Mncube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vusimuzi Mncube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vusimuzi Mncube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vusimuzi Mncube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vusimuzi Mncube 6 Eylül 1993 tarihinde Pretoria, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Vusimuzi William Mncube şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vusimuzi Mncube Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vusimuzi Mncube, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vusimuzi Mncube'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vusimuzi Mncube Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MncubeVusimuzi?s=20&t=ifTO4dOGNjvZ3Lbk7PxQGg

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Vusimuzi Mncube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vusimuzi Mncube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vusimuzi Mncube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vusimuzi Mncube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında All Stars

1 Temmuz 2015 yılında JDR Stars FC

1 Temmuz 2016 yılında Chippa United

25 Temmuz 2018 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2019 yılında JDR Stars FC

14 Temmuz 2021 yılında Sekhukhune

Vusimuzi Mncube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vusimuzi Mncube şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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