TRT 1 ekranlarında bir dönem izleyiciyle buluşan Vuslat dizisiyle birlikte bu kelimenin anlamı internette araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında diziden sonra da sık sık araştırılan vuslat ne anlama gelmektedir? Vuslat ne demek? Tüm merak edilenlerin cevapları haberimizde.

VUSLAT NE DEMEK?

Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur. Kişi, yaşamında düstur olarak bunu kabul ettiği takdirde vahdete erişir. Yani ikilikten kurtulup birliğe erişilmesi denir. İyi ve kötüden; iyi olan duyguları, kötü olan şeytanî duygulara tercih etmesi halinde hakikate erişmiş sayılır. Türk Dil Kurumu (TDK) vuslatın tanımını ise iki şekilde yapmıştır: 1. Ulaşma, yetişme. 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.

İSLAM DİLİNDE VUSLAT NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

İslam dininde Allah’ın tekliğe yani ikilikten birliğe ulaşmasına vuslat denmektedir. İnsanlar iyiyi kötüye, rahmani duyguları ise şeytani duygulara tercih ederek Allah’a erişirler. Kötü vasıflarını aşarak Allah’a kavuşan kulların O’nunla birlik olacağına inanılır.

VUSLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aile şirketinin yönetimini elinde bulunduran ve kendi topraklarında egemenliğini sürdüren Aziz, Feride’ye aşık olduğu andan itibaren hayatı sorgulamaya başlar. Lakin içinde bulunduğu durum, Aziz’in vazgeçmesi gereken şeylerin sayısını artırmakta ve onu bir çıkmaza sürüklemektedir.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleriyle birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Bir butikte çalışarak kazandığı parayla babasına yardım eden Feride, bir yaşam mücadelesinin içindedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve üzerini açık bir şekilde örttüğü cinayetlere tanık olur. Bu durumu polise bildirmekte kararlıdır. Ancak polise gideceği zaman kardeşi Fırat’ın da bu işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz’in elinde bulundurduğu güç hafife alınmayacak kadar büyüktür. Feride ise kafası karışmış, ne yapacağını şaşırmış bir haldedir.

Bu karışık süreçte Aziz Feride’ye gönlünü kaptıracak ancak Feride’nin gururu bu aşkın önündeki en büyük engel olacaktır. Aziz ve Feride’nin önce kendi içlerinde yaşadıkları karmaşayı aşmaları sonra da aşklarının imkansızlığıyla yüzleşmeleri gerekmektedir.

VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üslendiği Vuslat dizisinde başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür yer alırkan dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi isimlerde bulunuyor.

VUSLAT DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Vuslat'ın final tarihi 9 Mart 2020 Pazartesi günü yani bu akşam olarak belirlendi. Kurşun dizisinin final yapma nedenine dair yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.