Vuyo Mere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuyo Mere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuyo Mere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuyo Mere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuyo Mere 5 Mart 1984 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuyo Mere Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vuyo Mere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vuyo Mere'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vuyo Mere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/vuyomere_?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Vuyo Mere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuyo Mere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vuyo Mere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuyo Mere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sundowns

1 Ocak 2011 yılında M. Swallows

30 Haziran 2011 yılında Sundowns

1 Ağustos 2011 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2011 yılında Platinum Stars

30 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2019 yılında Swallows FC

14 Ocak 2022 yılında TS Galaxy FC

Vuyo Mere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuyo Mere şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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