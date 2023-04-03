Vyacheslav Afyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Afyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Afyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Afyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Afyan 28 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վյաչեսլավ Աֆյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Afyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Afyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Afyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Afyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Afyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Afyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II

Vyacheslav Afyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Afyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Afyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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