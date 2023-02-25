Vyacheslav Dergachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Dergachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Dergachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Dergachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Dergachev 1 Temmuz 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дергачев Вячеслав Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Dergachev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Dergachev'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Dergachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Dergachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Dergachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Dergachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BATE II

1 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

Vyacheslav Dergachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Dergachev şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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