Vyacheslav Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Grigoryan 23 Nisan 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Григорян Вячеслав Вадимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Grigoryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vyacheslav Grigoryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Grigoryan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Grigoryan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grigor_23/

Haberin Devamı

Vyacheslav Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında DYuSSh Strogino

1 Ocak 2016 yılında Strogino II

1 Temmuz 2016 yılında Strogino

25 Ocak 2019 yılında Khimki

22 Temmuz 2019 yılında Ararat Moskau

23 Ocak 2020 yılında Khimki

24 Ocak 2020 yılında SKA Rostov

29 Temmuz 2022 yılında L. Artsakh

Vyacheslav Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Grigoryan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 1 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.