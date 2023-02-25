Vyacheslav Kaminskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Kaminskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Kaminskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Kaminskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Kaminskiy 5 Temmuz 1988 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Каминский Вячеслав Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Kaminskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Kaminskiy'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Kaminskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Kaminskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Kaminskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Kaminskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Molodechno

1 Ocak 2012 yılında Smolevichi

1 Temmuz 2014 yılında Slonim

1 Ocak 2015 yılında Slavia

1 Ocak 2016 yılında Orsha

1 Ocak 2017 yılında Naftan

3 Ağustos 2017 yılında Luch

1 Şubat 2018 yılında Orsha

1 Şubat 2019 yılında Underdog

16 Ağustos 2019 yılında Molodechno

17 Nisan 2020 yılında Ostrovets

Vyacheslav Kaminskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Kaminskiy şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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