Vyacheslav Velev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Velev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Velev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Velev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Velev 21 Mayıs 2000 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Велєв Вячеслав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Velev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Vyacheslav Velev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Velev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Velev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Velev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Velev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Velev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında C. Odessa U19

1 Temmuz 2018 yılında Chornomorets II

18 Temmuz 2019 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2020 yılında Chornomorets

8 Eylül 2020 yılında FK Mariupol

2 Mart 2021 yılında Girnyk-Sport

22 Temmuz 2021 yılında Peremoga Dnipro

8 Nisan 2022 yılında Pirin

Vyacheslav Velev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Velev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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