Vytautas Cerniauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vytautas Cerniauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vytautas Cerniauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vytautas Cerniauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vytautas Cerniauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vytautas Cerniauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vytautas Cerniauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vytautas Cerniauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vytautas Cerniauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vytautas Cerniauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vytautas Cerniauskas 12 Mart 1989 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Vytautas Gediminas Černiauskas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vytautas Cerniauskas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Vytautas Cerniauskas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vytautas Cerniauskas'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vytautas Cerniauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/vytautas.cerniauskas.1

Vytautas Cerniauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vytautas Cerniauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vytautas Cerniauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vytautas Cerniauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ekranas

10 Temmuz 2010 yılında FC Vaslui

19 Temmuz 2014 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

3 Eylül 2016 yılında Ermis Aradippou

21 Şubat 2017 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında CSKA-Sofia

13 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında RFS

7 Ocak 2023 yılında Panevezys

Vytautas Cerniauskas kimdir

Vytautas Cerniauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vytautas Cerniauskas şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Vytautas Cerniauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Vytautas Cerniauskas nereli

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