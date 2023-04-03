Wad Sadiqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wad Sadiqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Wad Sadiqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wad Sadiqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.