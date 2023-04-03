Wad Sadiqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wad Sadiqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wad Sadiqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wad Sadiqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wad Sadiqi 29 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wad Sadiqi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Wad Sadiqi'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wad Sadiqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wad Sadiqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wad Sadiqi şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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