Waelz Prosesi Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Waelz Prosesi Fırın Operatörü görev tanımı nedir, Waelz Prosesi Fırın Operatörü ne iş yapar, Waelz Prosesi Fırın Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Waelz Prosesi Fırın Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Waelz Prosesi Fırın Operatörü Tanımı;

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Waelz Prosesi Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Waelz Prosesi Fırın Operatörü Maaşları

Waelz Prosesi Fırın Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Waelz Prosesi Fırın Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Waelz Prosesi Fırın Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.91

Meslek Adı :

Waelz Prosesi Fırın Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Waelz Prosesi Fırın Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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