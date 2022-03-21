Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi Tanımı;
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Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi Maaşları
Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3117.19
Meslek Adı :
Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Metalürji Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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