Wagane Faye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagane Faye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wagane Faye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wagane Faye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wagane Faye 20 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wagane Faye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Wagane Faye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wagane Faye'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wagane Faye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wagane Faye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wagane Faye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wagane Faye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Wagane Faye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wagane Faye şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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