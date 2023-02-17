Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wagner 23 Temmuz 1999 tarihinde Praia Grande şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wagner Leonardo Calvelo de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wagner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guti Football yapmaktadır. Wagner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wagner'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wagner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wagnerleonardo_/

Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2021 yılında Náutico

13 Temmuz 2021 yılında Santos FC

24 Ocak 2022 yılında Fortaleza

10 Mart 2022 yılında Santos FC

14 Mart 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

1 Ocak 2023 yılında Portimonense

Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wagner şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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