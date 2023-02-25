Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wagner 13 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wagner Sepulvida Cavalcanti Duarte Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wagner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wagner'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wagner şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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