Wagner'e sürpriz davet! Gelin orduyu eğitin!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz hafta Rusya'da darbe girişiminde bulunan Wagner grubu üyelerinin Belarus Ordusu'na eğitim vermesini istedi.

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Wagner'e sürpriz davet! Gelin orduyu eğitin!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner özel askeri şirketine bağlı paralı askerleri ordusunu eğitmek üzere ülkesine davet etti. Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Belarus'un Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada bu daveti ima etti.

Lukaşenko, Wagner üyelerinden hiç korkmadığını vurgularken, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.

Wagner'e sürpriz davet! Gelin orduyu eğitin!

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NTV'de yer alan habere göre, Lukaşenko şunları söyledi: "Maalesef Wagner askerleri burada değiller. Onlara daha önce de ifade ettiğim gibi, eğitmenlerinin bize savaş deneyimlerini aktarmaları halinde bu deneyimi kabul edeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

Wagner'e sürpriz davet! Gelin orduyu eğitin!

Krize ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle çözüm bulunabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine katılma, ailelerinin ve dostlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme gibi seçenekler sunuldu.

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