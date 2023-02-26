Wahab Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wahab Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wahab Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wahab Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wahab Abubakar 21 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wahab Abubakar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wahab Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wahab Abubakar'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wahab Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wahab Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wahab Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wahab Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Wahab Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wahab Abubakar şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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