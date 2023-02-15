Wahlfrid Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wahlfrid Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wahlfrid Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wahlfrid Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wahlfrid Nilsson 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wahlfrid Nilsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wahlfrid Nilsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wahlfrid Nilsson'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wahlfrid Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wahlfrid Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wahlfrid Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wahlfrid Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında AFC Eskilstuna

Wahlfrid Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wahlfrid Nilsson şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.