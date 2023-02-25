Wai Tsun Dai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wai Tsun Dai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wai Tsun Dai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wai Tsun Dai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wai Tsun Dai 24 Temmuz 1999 tarihinde Hong Kong şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin,Hong Kong uyrukludur.Gerçek adı da 戴伟浚 / 戴偉浚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wai Tsun Dai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fueraclub yapmaktadır. Wai Tsun Dai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Wai Tsun Dai'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wai Tsun Dai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/official_tsun.d25/

Wai Tsun Dai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wai Tsun Dai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wai Tsun Dai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wai Tsun Dai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kitchee Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Reading Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Bury FC U18

1 Temmuz 2017 yılında Bury

9 Ağustos 2018 yılında Oxford United

30 Ocak 2019 yılında Utrecht U21

30 Haziran 2019 yılında Oxford United

10 Temmuz 2019 yılında Wolves U21

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

Wai Tsun Dai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wai Tsun Dai şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wai Tsun Dai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eastern SC (2007-09), Kitchee (2009-12), Reading FC (2012-16), Bury FC (2016-17)

Çin takımında 8 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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