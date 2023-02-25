Wail Raed Herrikache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wail Raed Herrikache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wail Raed Herrikache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wail Raed Herrikache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wail Raed Herrikache 19 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da رائد حريكاش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wail Raed Herrikache Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wail Raed Herrikache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wail Raed Herrikache'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Wail Raed Herrikache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wail Raed Herrikache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wail Raed Herrikache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wail Raed Herrikache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ES Sétif

28 Ocak 2020 yılında US Tataouine

1 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Wail Raed Herrikache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wail Raed Herrikache şuan NC Magra takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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